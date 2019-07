Scoperti undici b&b catanesi fuorilegge

CATANIA – La guardia di finanza di Catania ha individuato nella provincia etnea 11 strutture ricettive irregolari (bed & breakfast, affittacamere e case vacanza) e denunciato 8 gestori.

Negli ultimi anni il settore ha registrato una crescita esponenziale di strutture di vario genere che operano con prenotazioni on line, dunque i militari hanno monitorato i siti web specializzati ed effettuato sopralluoghi a Catania, Caltagirone, Belpasso, Castiglione di Sicilia, Pedara e Viagrande, individuando le 11 strutture irregolari, di cui 5 completamente abusive perché sprovviste delle necessarie autorizzazioni di inizio attività rilasciate dal Comune (Scia) e non in regola con gli obblighi tributari.