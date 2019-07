Catania: retata contro spacciatori

CATANIA – I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale nella serata del 21 luglio hanno tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini spaccio un 23enne disoccupato di Misterbianco e deferivano in stato di libertà un 18enne di Caltanissetta.

Durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, i militari dell’Arma hanno imposto l’alt ad un’Opel “Corsa” in via Cristoforo Colombo. Nel corso della perquisizione, rinvenivano un bilancino precisione nonché un totale di 30 grammi di marijuana già confezionata in dosi avvolte in cellophane. La droga è stata sequestrata.