Troppo nervosismo durante il controllo, i carabinieri trovano la droga in macchina (FOTO)

RAMACCA (CATANIA) – I carabinieri di Ramacca hanno arrestato un pusher di 42 anni: fermato mentre al volante di una Fiat Punto percorreva via Giusti, ha dimostrato un certo nervosismo, tanto da indurre i militari ad approfondire il controllo. In macchina c’erano 5 dosi di marijuana. Nella sua casa poi i carabinieri hanno trovato 12 dosi di cocaina, due bilancini elettronici di precisione e 540 euro in contanti, possibile provento dell’attività di spaccio. Il 42enne è finito agli arresti domiciliari.