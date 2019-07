La guerra del vetro a Catania

CATANIA – E’ scoppiata la “guerra del vetro”. Protagonisti “Dusty” e Comune di Catania, ai ferri corti su alcune problematiche inerenti lo smaltimento ed il conferimento del vetro. Tutto inizia da un comunicato stampa della “Dusty” che invita gli utenti a non conferire nelle apposite “campane” dislocate in città per non precisati problemi tecnici che di fatto non consentono all’Azienda di conferire il vetro nel sito di Marsala.

“Chiediamo alla cittadinanza di non conferire vetro perché le piattaforme in questo momento sono chiuse – ha detto l’amministratore unico di “Dusty”, Rossella Pezzino – occorrerebbero le guardie ambientali, il Comune non le ha ancora attivate per fronteggiare l’emergenza legata al proliferare delle discariche abusive”.

Respinge le accuse al mittente e rincara la dose l’assessore comunale all’Ecologia, Fabio Cantarella, che minaccia una diffida alla Dusty. “La Dusty non ha alcun titolo per fare comunicati stampa, mi sono già confrontato con il dirigente dell’assessorato all’Ecologia, l’azienda sarà diffidata. La piattaforma del vetro è operativa – conclude Cantarella – quindi invito i cittadini a conferire regolarmente il vetro attenendosi al calendario stabilito”.

Sullo sfondo lo “strano percorso” del vetro che da Catania finisce a Marsala, 332 chilometri, molti dei quali percorsi sulla martoriata A19 Catania-Palermo. Percorso inverso per i camion che da Palermo (a causa della chiusura della discarica di Bellolampo) scaricheranno i rifiuti prodotto nel capoluogo nell’impianto della Sicula a Lentini. Ecco a voi il “pendolarismo dei rifiuti”, altra patata bollente nelle mani della Regione.