Stop a piazza di spaccio in viale Moncada

Catania . In manette un pusher ventenne che gestiva lo smercio di cocaina a Librino

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato Davide Arcidiacono, 20 anni, per spaccio di cocaina duranti controlli nel rione Librino.

In particolare, i Falchi hanno predisposto un mirato servizio di osservazione nella zona antistante il civico 13 del viale Moncada, dove si era a conoscenza dell’esistenza di una piazza di spaccio, gestita da un insospettabile giovane catanese.

Gli agenti hanno eseguito una perquisizione all’interno dell’appartamento del ventenne il quale, vedendo l’arrivo della Polizia, ha tentato invano di nascondere la droga che custodiva in casa all’interno della biancheria intima.

Il movimento è stato notato dai poliziotti che lo hanno perquisito trovando 5 grammi di cocaina in pietra. Nell’appartamento, inoltre, sono stati trovati denaro, il materiale per il confezionamento delle dosi e per la pesatura della droga da immettere sul mercato.