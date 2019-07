Paura a Scordia, a fuoco camion dei panini

Il mezzo era parcheggiato in via Rossa: i pompieri sono riusciti in tempo a portare via quattro bombole di gpl. FOTO

SCORDIA (CATANIA) – Paura ieri a Scordia per l’incendio di un camion parcheggiato in via Rossa all’interno di un terreno privato e adibito alla vendita di panini. Sul posto sono intervenuti la squadra dei vigili del fuoco di Caltagirone e un’autobotte inviata dalla sede centrale di Catania.

I pompieri hanno portato via dal mezzo tre bombole Gpl e una di anidride carbonica, evitando che queste si potessero surriscaldare al punto di esplodere. L’incendio ha completamente distrutto il camion e l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che si propagasse alle abitazioni e alle colture adiacenti. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.