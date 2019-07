Lo spazio è catanese

ROMA – E’ stata lanciata la Soyuz MS-13 che in sei ore porterà l’astronauta catanese Luca Parmitano sulla Stazione spaziale internazionale. Per il 43enne paternese, a bordo con l’americano Andrew Morgan e il russo Alexander Skvortsov, comincia così la missione “Beyond”, “Oltre”, nella seconda parte della quale sarà al comando, primo italiano e terzo europeo ad avere questo ruolo.

Astro Luca dovrà inoltre affrontare delle passeggiate spaziali ed eseguire esperimenti volti a preparare l’uomo ai lunghi viaggi verso Luna e Marte.

L’avventura tra le stelle di Parmitano è cominciata con un lancio spettacolare, commentato dal centro di controllo di Mosca dal collega Paolo Nespoli. Il lancio è avvenuto regolarmente e tutto sta procedendo come previsto.

Il viaggio verso la stazione spaziale durerà sei ore e di conseguenza l’arrivo è previsto quando in Italia sarà passata la mezzanotte. Due ore più tardi l’astronauta e i suoi compagni di equipaggio potranno aprire il portello che li separa dalla stazione orbitale e salutare i compagni di equipaggio: l’attuale comandante Aleksej Ovčinin e gli americani Nick Hague e Christina Koch.

Prima di partire in mattinata Parmitano ha salutato la sua famiglia. “Il pensiero tende a tornare ai saluti scambiati poco fa, alle mie figlie, agli amici. Emozioni, tante, ma positive”, aveva scritto AstroLuca su Twitter ripensando ai saluti di poco prima, attraverso il vetro a causa della quarantena, alla moglie Kathryn e le figlie Sara e Maia, di 12 e nove anni.

Astro Luca rimarrà fra le stelle per circa 200 giorni L’obiettivo è riparare l’esperimento internazionale Ams (Alpha magnetic spectrometer), che dal maggio 2011 è installato all’esterno della stazione per andare a caccia di antimateria e di materia oscura nello spazio.

Dovrà sperimentare tecnologie nuove, che lo porteranno a controllare dallo spazio un robot che si muove sulla Terra, riciclare l’anidride carbonica per ottenere nuovo ossigeno per gli astronauti, studiare microrganismi minatori per estrarre minerali su altri corpi celesti, trovare la dieta ideale per gli astronauti che devono affrontare lunghi viaggi.

Tra le poche cose che Parmitano ha deciso di portare a bordo, foto di amici e parenti e la piccola scultura di un neonato. Quanto al cibo, sono stati di fatto i colleghi a sceglierlo per lui: guai se si fosse presentato senza lasagne, parmigiana e tiramisù.