“Catanesi, non buttate il vetro”

Problemi per la raccolta differenziata . Dusty: “Impossibile accedere all’impianto, invitiamo i cittadini a non gettare i rifiuti”

CATANIA – Nuova criticità nel processo di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Catania. Da giovedì scorso la Dusty “suo malgrado, è impossibilitata a eseguire la raccolta del vetro in seguito a problematiche di carattere tecnico che impediscono l’accesso all’impianto per il conferimento”, sostiene la società.

“La città – prosegue – è già attanagliata dai problemi derivanti dalla mancanza di rispetto delle regole per la raccolta differenziata e il proliferare di discariche. Ora anche questo. Attendiamo che sia indicata, da parte degli enti competenti in materia, la piattaforma alternativa dove portare i carichi”.

Stesso discorso anche sul fronte degli inerti. Secondo la Dusty “il Comune di Catania, consapevole del problema, ha avviato la procedura per affidare l’incarico alla piattaforma che potrà recepire gli inerti, ma nell’attesa, la cittadinanza è invitata a non conferire materiali di risulta perché la Dusty non ha dove poterli smaltire e, consapevole del disagio occorso, si scusa pur essendo incolpevole. È evidente che stante i fatti, nulla potrà essere imputato in termini di responsabilità, per la mancata raccolta del vetro”.