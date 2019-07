Sea Watch, Carola è volata in Germania

Il capitano avrebbe fatto rientro in patria dopo l’interrogatorio in Procura, ad Agrigento, dov’è indagata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Carola Rackete, capitano della Sea Watch 3, ha lasciato l’Italia per rientrare in Germania. Lo fa sapere un portavoce della ong, che non dà altri dettagli, secondo quanto riportato dall’agenzia tedesca Dpa. Carola, secondo quanto riferiscono fonti italiane, ha lasciato il nostro paese ieri subito dopo l’interrogatorio in Procura ad Agrigento dov’è indagata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.