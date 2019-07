I Falchi bloccano il “cavallo di ritorno”

Catania . Due giovani posteggiano un’auto rubata in via Borgetti: sorpresi mentre vanno a riscuotere i soldi per la restituzione

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato Filippo Castorina, 37 anni, sorvegliato speciale, e Johnny Strano, 29 anni, per estorsione tramite il metodo del cosiddetto “cavallo di ritorno” e ricettazione.

Gli agenti della sezione Falchi in servizio nel quartiere Picanello hanno fermato per un controllo i due giovani che avevano parcheggiato un’auto in via Borgetti, per poi allontanarsi in fretta e in modo sospetto.

Da una verifica, la macchina è risultata rubata qualche giorno prima e i due erano sul posto per riconsegnarla al legittimo proprietario al quale era stata avanzata una richiesta di denaro.