GRAVINA (CATANIA) – I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato il 19enne Angelo Nicolosi per evasione dai domiciliari. In manette per una rapina nel gennaio scorso al supermercato Simply di via Tremestieri a Mascalucia, l’8 luglio scorso manomettendo il braccialetto elettronico era già scappata dalla propria casa. Rintracciato, arrestato e ricollocato ai domiciliari, ieri sera, replicando l’evasione, è stato riconosciuto e bloccato in strada dai militari di pattuglia, che lo hanno portato nel carcere di Piazza Lanza.