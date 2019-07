Peppa, Catania e l’unità d’Italia

In via Etnea una mostra sul Risorgimento siciliano con documenti rari e un’attrice nei panni della “Cannoniera”

CATANIA – La Società storica catanese, con il patrocinio dell’Ars, organizza una mostra dal titolo “La Sicilia e l’unità d’Italia”. Sarà allestita presso la casa-museo sede della società, al piano nobile di via Etnea 248 a Catania. In esposizione documenti rari, giornali originali e cimeli, che raccontano una delle pagine più importanti della storia d’Italia vista dai siciliani: l’unificazione della nostra nazione e i moti rivoluzionari.

Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio nel passato l’attrice Laura Giordani, che darà voce e corpo a una delle figure più importanti del Risorgimento siciliano: Giuseppina Bolognani, passata alla storia come “Peppa ‘a Cannunera”, per non dimenticare il ruolo importante che hanno avuto le donne in questo evento.

La mostra sarà inaugurata domani alle 19 e sarà fruibile anche sabato e domenica dalle 16.30 alle 20.30.