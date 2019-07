Librino, parrucchieri e minimarket abusivi negli immobili del Comune occupati

Controlli e multe della polizia in viale Grimaldi e in viale San Teodoro, le attività erano totalmente in nero

CATANIA – Controlli della polizia in viale Grimaldi nel quartiere Librino di Catania, denunciata la titolare di due negozi, un parrucchiere e un minimarket, per aver occupato illegalmente due immobili di proprietà del comune di Catania al fine di allestirvi due attività in modo del tutto abusivo e con dipendenti in nero.

Anche in viale San Teodoro è stato indagato un soggetto responsabile di aver occupato illegalmente un immobile di proprietà del comune di Catania al fine di consentire al proprio figlio di aprire un’attività di parrucchiere per uomo gestito in modo totalmente abusivo.

Infine, in viale Moncada è stata indagata la titolare di un altro parrucchiere per donna abusivo perché sfruttava la dipendente impiegandola oltre 10 ore al giorno in cambio di una retribuzione pari a 20 euro.