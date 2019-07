Catania, esperimenti estivi dell’Amt

CATANIA – Al via la rimodulazione sperimentale di alcune linee dell’Amt a Catania. L’Azienda metropolitana trasporti ha comunicato che per il periodo estivo, dal 23 luglio prossimo, entrerà in vigore una parziale rimodulazione per ottimizzare il servizio, incrementandone le frequenze.

L’intervento ha la finalità di ridurre le linee accorpando i percorsi sovrapposti, così da avere maggiori mezzi a disposizione per servire l’intera rete degli autobus urbani.

Successivamente verranno condotte altre sperimentazioni per addivenire infine alla messa in esercizio di una nuova rete, dal momento che quella attuale non viene aggiornata da oltre 20 anni e che non è più adeguata alle esigenza di puntualità, frequenza e affidabilità dell’utenza.

Le linee 237 e 244 verranno sostituite da un’unica linea denominata 247 “Piazzale Sanzio – viale delle Olimpiadi”

Le linee 4-7, 613M e 733 verranno sostituite da un’unica linea denominata 433 “Stazione centrale – Cibali”

Le linee 432 e 449 verranno sostituite da un’unica linea denominata 442 “Stazione Centrale – Città Universitaria – S.Giovanni Galermo”.

I NUOVI PERCORSI

CIRCOLARE 247: PIAZZALE SANZIO – VIALE DELLE OLIMPIADI

Percorso: Piazzale Sanzio, via Scammacca, viale Sanzio, viale Vittorio Veneto, via Duca degli Abruzzi, viale Marco Polo, viale Ulisse, via La Rocca, via Altavilla, via Vescovo Maurizio, via Alfred Rittman, viale Lainò, viale Enzo Longo, viale Paul Percy Harris, Rotatoria Strada Statale 114 (torna indietro), viale Paul Percy Harris, viale Enzo Longo, via Albanese, viale Delle Olimpiadi, via Sgroppillo, via Novaluce, via Diodoro Siculo, via del Parco, via Ricci, via del Parco, via Diodoro Siculo, via Novaluce, via Nizzeti, via Vescovo Maurizio, via B. Altavilla, via G. P. la Rocca, via Vescovo Maurizio (a sinistra), via Caboto, viale M. Polo, via Duca degli Abruzzi, viale Vittorio Veneto, via Patanè Romeo, via Vagliasindi, piazza Buonarroti, viale Sanzio, piazzale Sanzio.

CIRCOLARE 433: STAZIONE CENTRALE – CIBALI – SAN NULLO

Percorso: Stazione centrale, corso Martiri della Libertà, piazza della Repubblica, corso Sicilia, piazza Stesicoro, via Etnea, viale Regina Margherita, piazza S. M. di Gesù, via Cifali, piazza Bonadies, via Galermo, viale F.lli Vivaldi, viale Doria (manovra di volta), viale Doria, viale F.lli Vivaldi, viale Usodimare, via S. Nullo, via Sebastiano Catania, via Géza Kertèsz (manovra di volta alla rotatoria con via S. Rosa da Lima), via Géza Kertèsz, viale Adriatico, viale Tirreno, via Galermo (a destra), via Sebastiano Catania, via Fiorita, via S. Nullo, via S. Paolo, via Casagrandi, via Merlino, via Ballo, via Monterosso, via Paradiso, via Ballo, via Scannapieco, via Cibele, piazza Bonadies, via Cantone, piazza Spedini, via Fava, via Franchetti, via Cifali, piazza S. M. di Gesù, viale Regina Margherita, piazza Roma, viale Regina Margherita, via Etnea, piazza Stesicoro, corso Sicilia, corso Martiri della Libertà, Stazione centrale.

LINEA 442: STAZIONE CENTRALE – CITTÀ UNIVERSITARIA – SAN GIOVANNI GALERMO

Percorso: Stazione centrale, corso Martiri della Libertà, piazza della Repubblica, corso Sicilia, piazza Stesicoro, via Etnea, piazza Gioeni, viale Odorico da Pordenone, viale Doria, via S. Sofia, via S. Zenone, viale Tirreno (a sx), via Galermo, via S.G. Battista, via della Montagna, piazza Chiesa Madre, via S.P. Clarenza, via Andromeda, via Vigne Nuove, via Capricorno, via Tonino Bello, via Don Minzoni, via S. Luca Evangelista, via della Misericordia, via Galermo, viale Tirreno (nord), via S. Zenone, via S. Sofia, tornaindietro (Policlinico), via S. Sofia, via Carrubella, via Passo Gravina, viale Andrea Doria, primo torna indietro (Cittadella), via Andrea Doria, via del Bosco, via Etnea, piazza Cavour, via Etnea, piazza Stesicoro, corso Sicilia, corso Martiri della Libertà, Stazione centrale.