Movida fuorilegge, multe a Catania

CATANIA – Sedici fermi amministrativi per il mancato uso del casco, 7 ritiri delle carte di circolazione per la mancata revisione, 4 locali pubblici controllati e 2 violazioni accertate per le irregolarità nell’occupazione del suolo pubblico. Questo il bilancio dei controlli della polizia tra venerdì e sabato scorsi in centro storico nell’ambito della movida di Catania.

Passate al setaccio piazza Vincenzo Bellini, piazza Scammacca, via Landolina, via Pulvirenti, via Birreria e vie limitrofe affollate dalla gente. Identificati e allontanati i parcheggiatori abusivi.