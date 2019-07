Giordana, da Amici a Zafferana

Due date siciliane per la Angi, cantautrice italo-francese arrivata seconda nel talent show

CATANIA – La cantautrice italo-francese Giordana Angi, seconda classificata nell’edizione 2019 del talent show Amici di Maria De Filippi, presto arriverà in Sicilia con due date del suo tour estivo in cui presenterà l’album di inediti dal titolo “Casa”.

Dopo i concerti di Milano e Roma, la 25enne sarà il 4 agosto all’anfiteatro “Lucio Dalla” di Partanna e il 5 agosto all’anfiteatro “Falcone Borsellino” di Zafferana Etnea. Entrambi i concerti inizieranno alle 21.30.

Nell’album è presente anche il brano “Formidable” del cantautore belga Stromae, canzone con cui la Angi si è confrontata sul palco di Amici. La prevendita dei biglietti è già stata avviata su www.ticketone.it con tagliandi a partire da 19 euro. Per entrambi gli spettacoli è possibile acquistare il ‘Vip pack’ a 45 euro, che comprende un biglietto per assistere al concerto, ingresso anticipato durante le prove e incontro con l’artista per foto e autografo.