Catania senza acqua, le scuse di Pogliese

Guasti tecnici alla Sidra e carenza idrica in tante zone. Il sindaco: “Non dipende dal Comune, stiamo cercando di limitare i disagi”

CATANIA – Il sindaco Salvo Pogliese nel fine settimana si è confrontato con i vertici della Sidra, l’azienda partecipata comunale che gestisce il servizio idrico in larga parte di Catania, per una verifica delle ragioni dei disservizi che stanno riguardando molte zone.

La causa della carenza idrica è da attribuire a ripetuti guasti tecnici alle elettropompe di sollevamento, originati da continui distacchi di energia elettrica operati dal gestore della rete, che determinano di conseguenza fenomeni temporanei di mancanza di acqua.

Il sindaco ha preso atto “delle ragioni squisitamente tecniche dei guasti nel funzionamento del sistema di distribuzione dell’acqua, a cui si sta ponendo immediato riparo, tenuto conto che alcuni pezzi di ricambio sono in arrivo da altre sedi fuori dalla Sicilia”.

Il primo cittadino, inoltre, ha “sollecitato tutto il management a limitare al minimo i disagi, fino a cessazione completa, entro pochi giorni, dello stato di criticità”, riservandosi tuttavia di verificare successivamente se via sia stata responsabilità attribuibile a negligenza o colpa di qualcuno. Pogliese ha dato urgenti disposizioni, inoltre, di “raddoppiare le autobotti di acqua potabile che già da alcuni giorni vengono inviate nelle zone dove si verificano le maggiori carenze e di rafforzare le turnazioni di risposta al call center per le segnalazioni”, numero verde 800-650-640, raggiungibile gratuitamente da telefono fisso; mentre da telefono cellulare si può contattare il numero a pagamento 199.129.398.

Infine il sindaco, “pur consapevole che l’amministrazione comunale non ha alcuna responsabilità diretta per quanto sta accadendo, si scusa con la cittadinanza per le temporanee difficoltà”.