Evade per spacciare droga: arrestato

Un giovane di Paternò finisce in carcere per aver violato il provvedimento restrittivo, trovate in casa diverse dosi di marijuana

PATERNO‘ (CATANIA) – Un giovane di 27 anni, Marco Di Leo, è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Catania dopo che i militari hanno accertato come, nonostante ai domiciliari, sia spesso evaso per spacciare droga. Ora è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza. Di Leo è stato più volte colto in flagrante per reati di droga, come il 18 gennaio scorso, quando minacciò apertamente i carabinieri affermando: “Se entrate in casa, dopo vi vengo a cercare e vi sparo!”.

I militari in quella occasione gli perquisirono casa e trovarono nascoste nella pattumiera 25 dosi di marijuana e materiale utilizzato dagli spacciatori. Secondo quanto accertato dai militari, il giovane sarebbe evaso dagli arresti domiciliari spacciando sostanze stupefacenti, come accertato dai militari che il 22 marzo scorso gli trovarono in casa droga pronta ad essere piazzata. L’ultimo arresto il flagranza di reato, sempre per spaccio e per evasione dai domiciliari, risale al 3 luglio scorso.