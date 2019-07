Riceveva i clienti in casa, arrestato spacciatore in via Bastioncello (FOTO)

CATANIA – I carabinieri di Librino hanno arrestato il 39enne catanese Pietro Basso ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari hanno pazientemente osservato il via-vai di giovani da un’abitazione di via Bastioncello prima di effettuare una perquisizione domiciliare. L’operazione ha consentito di rinvenire e sequestrare 10 grammi di cocaina suddivisa in dosi pronte allo smercio, due bilancini elettronici di precisione e del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per preparare le dosi di droga per la vendita. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.