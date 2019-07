Soldi dal cielo: l’autostrada va in tilt

Dollari caduti dal cielo. O piuttosto da un furgone. Urla, automobili che inchiodano, gente che corre: sembra una scena di panico collettivo. Invece a far scattare questo delirio è stato un problema alla portiera di un furgone portavalori vicino ad Atlanta, negli Stati Uniti.

Dal mezzo dell’azienda, specializzata nel trasporto di denaro, sono piovuti sulla strada centinaia di migliaia di dollari in banconote. Le persone incredule si sono avventate sui soldi, quasi facendo festa per questa “manna” piovuta dal furgone, e cercando di mettersi in tasca più banconote possibili.

Qualcuno li ha anche inaspettatamente restituiti, ascoltando gli agenti che hanno più volte rimarcato come quel bottino costituisse un furto, ma già si parla di un’amnistia collettiva. “Mancano ancora 175 mila dollari”, ha dichiarato la polizia, che invita gli automobilisti a restituire i soldi.