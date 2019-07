L’afa brucia Catania, paura alla Plaia. I pompieri: “Condizioni proibitive”

Vigili del fuoco impegnati in 36 interventi, alcuni in contemporanea, in tutta la provincia. Chiuso il viale Kennedy, fiamme sulla spiaggia al Lido Europa . A Picanello evacuate due famiglie di senzatetto. Pericolo rientrato a San Vito Lo Capo. FOTO VIDEO

CATANIA – Giornata di caldo intenso in tutta la sicilia, colonnina di mercurio oltre i 40 gradi. L’afa proveniente dal Nordafrica, secondo le previsioni darà tregua solo a partire da domani, intanto si moltiplicano gli incendi in tutta la Sicilia.

Le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono impegnate per interventi di soccorso in tutta la provincia etnea, principalmente per incendi di sterpaglie e macchia mediterranea. Le situazioni più gravi sono state segnalate in via Anfuso, in zona Picanello, dove due famiglie di senzatetto sono state evacuate. La polizia ha rimosso delle bombole da alcune baracche fatte sgomberare prima che le fiamme le distruggessero. Salvato anche un cane grazie ad un residente.

Chiuso temporaneamente al traffico il viale Kennedy alla Plaia dove una squadra è impegnata nello spegnimento di un incendio a ridosso della carreggiata, nei pressi del boschetto, mentre un altro incendio si è sviluppato al Lido Europa, completamente devastato dal rogo. I bagnanti si sono riversati in mare per paura delle fiamme che, spinte dal vento, si sono spostate velocemente sulla spiaggia . Due incendi anche a Belpasso, in via Roma nei pressi del campo sportivo e in via Campo delle Ginestre.

Secondo i vigili del fuoco “le condizioni meteo sono proibitive. Temperature altissime e vento forte che soffia verso il mare, hanno sicuramente generato e alimentato fenomeni di “spotting”, ovvero di proiezione di faville incandescenti anche a grandi distanze, dalla vegetazione che bruciava dalla parte opposta della strada”.

Un incendio è divampato in via Poggio del Pineto a Palermo nei pressi della montagna che sovrasta la discarica di Bellolampo. Sul posto ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco. In azione anche due Canadair. Le fiamme minacciano alcune villette e le famiglie che vi abitano stanno per essere evacuate

Rietra l’allarme nella riserva dello Zingaro, dove le fiamme hanno minacciato il villaggio turistico Calampiso dove, durante la notte, sono state evacuate precauzionalmente alcune famiglie. Impegnati nell’attività di soccorso 15 carabinieri, personale della polizia municipale del Comune di San Vito Lo Capo, della Capitaneria di Porto di Trapani, con 4 motovedette, e della Guardia di Finanza con 2 motovedette, oltre che alcuni gommoni di privati cittadini, 2 pescherecci della flotta di San Vito Lo Capo e un natante che effettua l’attività di pesca-turismo”.

Gli evacuati, a piccoli gruppi, sono stati prima fatti salire sui natanti più piccoli che nel frattempo avevano raggiunto la spiaggia sotto il villaggio e poi trasbordati sulle imbarcazioni più grandi e quindi trasferiti al porto di San Vito Lo Capo. Da lì, tramite 2 bus navetta e un pullman messi a disposizione dal Comune, e un mezzo dei vigili del fuoco, sono stati portati al Teatro Comunale, all’ingresso del paese, dove è stato allestito un punto di ristoro.

All’alba è giunto a San Vito Lo Capo anche il Prefetto di Trapani Ricciardi che assieme ai vigili del fuoco e al comandate provinciale dei carabinieri, Gianluca Vitagliano, ha effettuato un sopralluogo nella zona colpita dall’incendio, dove nel frattempo le fiamme erano state domate grazie anche all’intervento di 2 canadair, revocando il provvedimento di evacuazione. Le persone hanno così potuto fare rientro nella struttura ricettiva, sempre a bordo dei 3 mezzi messi a disposizione del Comune e di un mezzo dei vigili del fuoco. Gli ultimi 80 sono tornati al villaggio verso le 9 di questa mattina.