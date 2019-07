Ars, Cannata passa a Fratelli d’Italia

PALERMO – Rossana Cannata, 38 anni, avvocato, eletta in Assemblea regionale siciliana con 6.834 preferenze nel collegio di Siracusa ha abbandonato Forza Italia per aderire al gruppo di Fratelli d’Italia. “Lascio Forza Italia con rammarico e con altrettanta decisa e ferma convinzione aderisco a Fdi per intraprendere un percorso politico di rinnovamento e di visioni strategiche rivolte ad una classe dirigente che guarda al merito e al territorio”, spiega Cannata.

“Non condivido più il modus operandi di Forza Italia – aggiunge – per me politica significa scommettersi e dare un contributo fattivo e concreto alla crescita della nostra terra, nel rispetto delle idee e della volontà dei cittadini ed elettori, che si concretizza nella gestione democratica del partito. Ringrazio – prosegue – Gianfranco Miccichè, per l’esperienza con lui maturata e la lealtà nei rapporti amicali e i colleghi deputati del gruppo di Forza Italia, con i quali continuerò a collaborare in aula per il bene dei siciliani”.

“In Sicilia Fratelli d’Italia segna un altro importantissimo risultato con l’adesione di Cannata, dopo lo straordinario risultato di suo fratello Luca alle europee è il percorso politico naturale. Diamo il benvenuto a Rossana e Luca Cannata che con tanti amministratori aderiscono al progetto politico di Giorgia Meloni”, dice l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina. Soddisfazione per l’arrivo di Rossana Cannata anche dal deputato nazionale Carolina Varchi.

“Il progetto politico di Fratelli d’Italia si conferma capace di attrarre amministratori e quadri dirigenti radicati sul territorio – commenta Giorgia Meloni -. I risultati delle elezioni europee ma ancor più il rapporto quotidiano con cittadini, associazioni, categorie ci convincono di aver intrapreso la strada giusta”.

Domani Giorgia Meloni sarà a Catania per l’iniziativa “È sempre più blu” l’iniziativa è stata organizzata alle 18 allo Sheraton Hotel di Aci Castello (Catania). Durante la manifestazione, si legge in una nota, “il presidente nazionale Giorgia Meloni presenterà nuove e importanti adesioni al partito che nelle ultime elezioni europee ha sfiorato il 7%”. “L’appuntamento di Catania – prosegue la nota – rappresenta un’altra tappa importante del progetto conservatore e sovranista lanciato dalla Meloni ad Atreju lo scorso settembre e che in meno di un anno ha visto crescere e allargare i confini di Fratelli d’Italia”.