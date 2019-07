Esplode la gelosia: baraonda alla villa

Vizzini: due donne si scontrano con l’appoggio dei rispettivi compagni, paura per le famiglie

VIZZINI (CATANIA) – I carabinieri di Vizzini hanno identificato e denunciato quattro cittadini rumeni, due donne di 33 e 28 anni e due uomini di 36 e 50 anni, ritenuti responsabili di rissa.

Sembra che tra le due donne non corresse buon sangue, presumibilmente per questioni di gelosia, tanto da indurle a litigare davanti ai loro rispettivi accompagnatori e alle numerose famiglie con bambini presenti all’interno di villa Margherita.

Disputa che nel volgere di pochi minuti si è trasformata in reciproche percosse che hanno coinvolto, ognuno a difendere la propria fidanzata, in una vera e propria rissa anche i loro uomini. Tra il fuggi fuggi generale dei presenti, spaventati soprattutto per l’incolumità dei bambini, qualcuno ha avuto il sangue freddo di chiedere aiuto ai carabinieri.