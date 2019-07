Catania, tutti abusivi tutti

Controlli della polizia nei quartieri periferici: scattano le denunce per venditori e titolare di officina. FOTO

CATANIA – Durante controlli nei quartieri di San Giorgio, Villaggio Zia Lisa e Librino, la polizia di Catania in viale Nitta ha indagato un uomo di 50 anni che aveva costruito una struttura inamovibile sulla via, invadendo anche un porzione di verde pubblico e l’intero marciapiede, creando in tal modo un danno alla flora locale e problemi alla sicurezza stradale. Nei 72 metri quadri aveva anche allestito un’attività commerciale abusiva di oggetti usati.

Indagati anche due fratelli che sulla stradale San Giorgio avevano messo su una rivendita alimentare totalmente abusiva, di circa 150 metri quadri.

All’interno del Villaggio Zia Lisa è stata trovata una officina meccanica abusiva realizzata all’interno di due immobili e di un’area pubblica di circa 500 metri quadri; il titolare ha ammesso che uno dei due immobili è di proprietà del Comune di Catania. L’uomo peraltro raccoglieva, senza la prescritta autorizzazione, rifiuti speciali.