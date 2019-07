Tutti vogliono il posto all’Ars? Macché, si presentano in trecento su tremila

PALERMO – Dati in controtendenza per il concorso bandito dall’Assemblea regionale siciliana. In palio 11 posti di consiglieri parlamentari. Secondo le previsioni i candidati dovevano essere tremila da tutta l’Isola e saranno invece non più di 300.

Stamattina alla Fiera del Mediterraneo già dalle 7 del mattino si è presentata la carica dei concorsisti a caccia del posto fisso a Palazzo dei Normanni che ospita il parlamento più antico d’Europa. I concorrenti, per la maggior parte tra i 25 e i 35 anni, hanno affrontato la prova di diritto amministrativo. Domani è previsto l’esame di diritto costituzionale, giovedì quello sulla contabilità dello Stato e venerdì la prova di storia d’Italia dal 1860 a oggi.