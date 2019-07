Rapine con pistola e machete: presi

CATANIA – Rapina con pistola e machete. I carabinieri hanno arrestato il 19enne paternese Orazio Rau e il 20enne belpassese Francesco Arcidiacono per l’assalto dello scorso 28 febbraio al negozio di abbigliamento “Lidia” di Paternò, in via Ronsivalle.

Con il volto coperto, uno armato di machete e l’altro di pistola (puntata alla tempia della titolare), si sono fatti consegnare l’incasso di 150 euro per poi fuggire a bordo di uno scooter.

Grazie alle immagini registrate dai sistemi di video sorveglianza attive in diverse zone, che hanno immortalato i due nei momenti precedenti e successivi alla rapina a volto scoperto, è stato individuato il numero di targa dello scooter di Arcidiacono.

I due sono anche ritenuti responsabili di un’altra rapina lo scorso 1 marzo, giorno in cui un giovane, con il volto coperto da casco integrale e brandendo una pistola davanti all’impiegata, si è impossessato dei circa 500 euro contenuti nella cassa del supermercato Simply di via VI Retta Levante a Belpasso, per poi fuggire a bordo di uno scooter condotto da un complice che lo stava attendendo fuori.

Nelle case dei due ragazzi sono stati trovati indumenti e calzature comparabili a quelli indossati dai malviventi al momento delle due rapine. Rau e Arcidiacono sono finiti ai domiciliari.