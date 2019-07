Il commissariato etneo lo inaugura Salvini

CATANIA – La polizia ha una nuova sede a Caltagirone. A inaugurarla sarà domani alle 11 il ministro dell’Interno Matteo Salvini, accompagnato, tra gli altri, dal sottosegretario Stefano Candiani, dal capo della polizia Franco Gabrielli, dal prefetto Claudio Sammartino e dal questore Mario della Cioppa.

Il commissariato distaccato e il distaccamento di polizia stradale sono ospitati nell’ex ‘Casa delle Fanciulle’, una palazzina di due piani che il Comune ha completamente ristrutturato e concesso in comodato d’uso dal settembre del 2016.

Quella della sede del commissariato è una storia che s’intreccia con la realtà recente della città di Caltagirone: prima la palazzina di via Porta del vento, dove la polizia è stata presente sin dal 1988, poi la nuova e attrezzata palazzina di via Santa Maria di Gesù, passando per i locali di via Magellano, dove gli uomini del distaccamento di polizia stradale calatino hanno provvisoriamente ospitato i colleghi. Adesso l’ex “Casa delle Fanciulle” è diventata polo della sicurezza della Città della Ceramica.