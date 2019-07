Anziano appicca rogo vicino cimitero

CATANIA – Un pensionato di 68 anni, sorpreso ad appiccare il fuoco a delle sterpaglie sulla strada provinciale 156 a poche centinaia di metri dal cimitero di Adrano, è stato bloccato e poi denunciato in stato di libertà da carabinieri della compagnia carabinieri di Paternò.

L’uomo è stato bloccato dal capitano Angelo Accardo che, accompagnato da due militari della stazione di Paternò, si stava recando a Biancavilla per presenziare alla dimostrazione di un nuovo mezzo antincendio in dotazione alla protezione civile.

L’incendio, alimentato dal forte vento di scirocco, pur distruggendo una porzione di macchia mediterranea, non si è propagato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri i quali, utilizzando anche l’estintore in dotazione, sono riusciti a domarlo. L’uomo dopo la contestazione del reato è stato liberato e denunciato in stato di libertà per incendio boschivo.