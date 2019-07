Le scommesse a S. Cristoforo erano abusive

Catania: sequestrata una sala senza autorizzazioni, per il titolare 70.000 euro di multe

CATANIA – Blitz della polizia di Catania e stangata per un centro scommesse di San Cristoforo apparentemente regolare. La sala invece era abusiva, per la totale assenza delle autorizzazioni necessarie.

Fermati anche due clienti intenti a giocare on line sul conto del titolare-gestore, che con l’aiuto di una donna, esercitava l’attività di “intermediario”. Sequestrate dunque due postazioni pc complete di stampanti termiche utilizzate per la connessione e di sette postazioni pc destinate al pubblico per consentire il gioco a distanza su piattaforme censurate dall’Aams (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato).

Il locale è stato chiuso e sono scattate sanzioni amministrative per un importo di 70.000 euro.