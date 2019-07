Chiude il Tao film fest: ecco chi ha vinto

TAORMINA (MESSINA) – Si conclude con la vittoria di “Show me what you got”, di Svetlana Cvetko, la 65esima edizione del Taormina Film Fest. Ieri sera al Teatro antico la premiazione con i verdetti della giuria capitanata dal regista statunitense Oliver Stone.

Con 78 film in programma in rappresentanza di 24 differenti Paesi e 400 mila visualizzazioni on line nella settimana del festival, Taormina ha schierato star internazionali del calibro di Nicole Kidman, Octavia Spencer, Julia Ormond, Peter Greenaway, Phillip Noyce e Richard Dreyfuss.

E nella rassegna organizzata da Videobank la Apple ha annunciato il proprio ingresso ufficiale in un festival internazionale, presentando la sua nuova serie drammatica “Truth be told”.

Questi gli altri premi.

PREMIO CARIDDI D’ARGENTO per la MIGLIOR REGIA: Minhal Baig per Hala.

PREMIO CARIDDI D’ARGENTO per la MIGLIOR SCENEGGIATURA: Picciridda, scritto da Paolo Licata.

PREMIO MASCHERA DI POLIFEMO per il MIGLIOR ATTORE: Jarrid Geduld per il film “Ellen: die storie van Ellen Pakkies”.

PREMIO MASCHERA DI POLIFEMO per la MIGLIOR ATTRICE: Jill Levenberg per il film “Ellen: die storie van Ellen Pakkies”.

PREMIO MIGLIOR DOCUMENTARIO a “One child nation” diretto da Nanfu Wang e Jialing Zhang.