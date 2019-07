Rubano steccato del parco giochi: fermati

Catania . Divelte le assi della recinzione in piazza Nettuno, un cittadino vede tutto e chiama la polizia: denunciati due rumeni

CATANIA – Hanno preso di mira le assi utilizzate per la realizzazione dello steccato di legno delimitante l’area giochi per bambini in piazza Nettuno a Catania i due cittadini rumeni che ieri sono stati bloccati dagli agenti delle Volanti.

I due, residenti presso il campo rom di San Giuseppe La Rena, erano stati segnalati, poco dopo le 20, da un cittadino che si era accorto del movimento dei malfattori i quali, dopo aver divelto la recinzione del parco giochi, l’hanno caricata in macchina e si sono allontanati.

Grazie alle dettagliate descrizioni degli uomini e dell’auto utilizzata, gli agenti sono riusciti a intercettarli tra le via Messina e Pittoresca. A quel punto, è stato difficile per i due rumeni dare spiegazioni credibili circa la presenza di quelle assi nell’auto.

I due rumeni sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e guida senza patente. Le assi dello steccato sono state riconsegnate immediatamente ai responsabili tecnici del Comune di Catania per il successivo ripristino.