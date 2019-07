Pusher bloccato mentre cede la dose

Catania . Pregiudicato di 25 anni in manette per spaccio di cocaina

CATANIA – La Polizia di Catania ieri sera ha arrestato Roberto Nicolosi, 25 anni, per spaccio di cocaina. Durante controlli nell’area antistante la piazza Caduti del Mare, gli agenti hanno intercettato uno scooter con a bordo Nicolosi, noto pregiudicato, che in modo circospetto e cercando di passare inosservato ha accostato lo scooter ai margini della strada prelevando da una intercapedine di un muro qualcosa da consegnare a un acquirente in macchina.

Gli agenti della sezione Falchi sono intervenuti subito e hanno impedito lo scambio. Nicolosi era in possesso di due involucri contenenti cocaina. Effettuato un controllo dell’intercapedine del muro sono stati trovati altri 42 involucri con cocaina del peso di circa 9 grammi.