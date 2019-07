Messina è il nuovo assessore al Turismo

CATANIA – Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha nominato il nuovo assessore al Turismo. Si tratta del catanese Manlio Messina, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, che prenderà il posto di Sandro Pappalardo, nominato dal sottosegretario Gianmarco Centinaio all’Ente nazionale del turismo.

La designazione di Messina, già ampiamente anticipata dalle indiscrezioni nelle settimane successive alle dimissioni di Pappalardo, non cambia gli equilibri politici in giunta, l’assessorato infatti resterà ancora il quota del partito di Giorgia meloni, tra i primi sostenitori della candidatura di Musumeci alle ultime regionale come nome unitario del centrodestra.