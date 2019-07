Cocaina e soldi, fermato spacciatore

Acireale . Un 25enne bloccato durante un controllo in un residence popolare nel centro storico

ACIREALE (CATANIA) – In manette ad Acireale per spaccio di droga Simone Scalia, 25 anni. La polizia ieri pomeriggio durante un controllo in un residence di edilizia popolare nel centro storico di Acireale ha notato Scalia, noto pregiudicato, che alla vista della Volante si è subito defilato, palesemente infastidito dalla presenza degli agenti.

I poliziotti lo hanno fermato e perquisito, trovandogli addosso 31 dosi di cocaina pronte per essere immesse nel mercato al dettaglio. Trovati anche 460 euro, mentre, presso l’abitazione, sotto dei mobili della camera da letto, sono state trovate due mazzette di denaro in contante, rispettivamente di 3.000 e 2.000 euro.

Altri 1.320 euro sono stati trovati all’interno di un armadio, mentre in un garage c’era un bilancino elettronico di precisione utilizzato per la pesatura delle dosi di droga.