Catturato in Bolivia latitante di Mazara

ROMA – Investigatori del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, poliziotti della Squadra Mobile di Trapani e della D.C.S.A., gruppi speciali della polizia boliviana, hanno catturato a Cochabamba, in Bolivia, un latitante italiano condannato dalla Corte d’appello di Palermo a 16 anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e destinatario per questo di un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Si tratta di Paolo Lumia, di 51 anni, originario di Mazara del Vallo e ritenuto un “broker” specializzato nei canali dell’illecita importazione di cocaina e hashish, grazie ai contatti diretti con narcos colombiani e boliviani e ai legami con esponenti della criminalità organizzata siciliana.

Il latitante è stato individuato grazie ad autonome attività d’indagine del Servizio Centrale Operativo e della Squadra mobile trapanese che hanno consentito la sua localizzazione nel territorio boliviano.