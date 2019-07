Catania, nascondeva la droga negli slip

In manette in via Di Prima un gambiano di 22 anni sorpreso con 20 grammi di marijuana

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 22enne Fakeba Sonko del Gambia per spaccio di droga. La scorsa notte, i militari addentrandosi nelle viuzze del quartiere di San Berillo, precisamente in via Di Prima, hanno notato e bloccato il giovane gambiano nonostante tentasse di eludere il controllo. Il giovane è stato trovato in possesso di una busta di plastica con circa 20 grammi di marijuana che nascondeva negli slip.