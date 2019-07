A18 e A20, 40 milioni per la pavimentazione

Via libera dal ministero delle Infrastrutture, 19 milioni saranno destinati all’ammodernamento del tratto Giarre-Messina Sud Tremestieri. L’assessore Falcone: “Lavoriamo per la sicurezza”

PALERMO – Disco verde a due importanti progetti esecutivi del Cas per la nuova pavimentazione dell’A18 Messina-Catania e dell’A20 Messina-Palermo. E’ l’esito della missione romana dell’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone.

Dal Ministero delle Infrastrutture è arrivato il via libera ai due interventi per 40 milioni di euro; sarà dato un seguito al piano di riqualificazione stradale approvato dal dirigente generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali Felice Morisco.

“Prende corpo un investimento da circa 18 milioni sulla Messina-Palermo, per oltre 50 km di autostrada nei due sensi di marcia da Rometta fino a Patti e Furiano e poi da 19 milioni di euro sulla Messina-Catania, per oltre 60 km di autostrada da Giarre a Tremestieri, ha spiegato l’assessore Falcone. Le due arterie autostradali saranno ammodernate e messe in sicurezza rispettando su asfalti e altre opere gli standard più moderni di efficienza e qualità infrastrutturale.”

Il Governo Musumeci intende accelerare sulle procedure d’appalto, per cui i progetti potranno essere mandati in gara dal Cas entro agosto. “Stiamo rispettando in maniera perentoria la tabella di marcia degli interventi di rilancio delle autostrade siciliane; la cura voluta dalla Regione – ha concluso l’assessore Falcone – cambierà entro i prossimi tre anni il volto delle infrastrutture gestite dal Consorzio autostrade siciliane che, pur tra mille difficoltà, sta risalendo la china senza esitazione”.