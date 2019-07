Sbatte con la moto sul guardrail e muore

CASTELVETRANO (TRAPANI) – Un 32enne, Alessandro Galletti, originario di Palermo, è morto la scorsa notte in un incidente stradale che si è verificato in contrada Zangara, lungo la Provinciale 13 che collega Castelvetrano con Partanna.

Il giovane, che lavorava presso l’hotel Oasi di Marinella di Selinunte, era alla guida di una moto Honda Hornet quando si è schiantato contro un guardrail per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri.

Nonostante i soccorsi per Galletti non c’è stato nulla da fare, mentre ha riportato una frattura a una caviglia il suo passeggero: un 27enne originario di Catania, che è stato ricoverato in ospedale.