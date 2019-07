Pistola col colpo in canna nascosta in auto

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 31enne di Adrano (Ct), per detenzione e porto di arma clandestina e detenzione illegale di munizioni. Durante un servizio di controllo in piazza Eroi d’Ungheria, insospettiti per la repentina accelerazione di un’auto, i militari, dopo averla affiancata, hanno intimato al conducente di fermarsi.

Dalla perquisizione è saltata fuori una pistola semiautomatica cal. 6,35, con matricola abrasa e colpo in canna, nascosta sotto il sedile. Estendendo la perquisizione in casa dell’uomo, titolare di porto d’armi per uso sportivo, i carabinieri hanno sequestrato 26 cartucce cal. 7,65, detenute illegalmente, una pistola Beretta cal.7,65 e 50 cartucce dello stesso calibro, detenute regolarmente, e un fucile da caccia cal.12, detenuto legalmente dal padre convivente.

Le armi e le munizioni lecitamente detenute sono state comunque preventivamente sequestrate, in attesa dell’avvio del procedimento di revoca del porto d’armi, compreso il fucile, ritirato al genitore per la presenza in casa del figlio sottoposto agli arresti domiciliari. L’arma clandestina nei prossimi giorni sarà inviata agli esperti del Ris di Messina per essere sottoposta a degli accertamenti.