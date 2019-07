Dal 28 giugno era a casa per scontare una pena per droga, 19enne sorpreso dai carabinieri a passeggiare tra le vie di San Cristoforo

CATANIA – I Carabinieri di Catania hanno arrestato il 19enne Ernesto Fuselli per evasione. Il giovane, con precedenti per droga, era stato arrestato lo scorso 28 giugno perché nascondeva in casa 10 dosi di cocaina pronte per essere piazzate.

Relegato agli arresti domiciliari, ieri pomeriggio è stato sorpreso dai militari mentre percorreva a piedi la via Trovato nel quartiere San Cristoforo ed è stato arrestato.