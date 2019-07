Aci Castello, notte di fiamme e paura

ACI CASTELLO (CATANIA) – E’ stato domato la notte scorsa dopo sei ore di lavoro il vasto incendio di sterpaglie e macchia mediterranea che si è sviluppato ieri sera a Vampolieri, zona collinare di Aci Castello.

Sul posto hanno operato, su diversi fronti, due squadre dei vigili del fuoco: una del distaccamento di Acireale e l’altra del distaccamento Nord, con moduli antincendi e autobotti.

A scopo precauzionale sono state evacuate alcune persone dalle abitazioni che erano potenzialmente minacciate dall’avanzata dei fronti di fuoco che sono stati controllati e circoscritti prima che potessero mettere a rischio l’incolumità delle persone e delle loro case. Le fiamme hanno lambito anche un ristorante e una piccola centrale elettrica.

Visto che le operazioni si sono svolte col buio, oltre alle difficoltà di accesso e le condizioni ambientali, non è stato possibile per i pompieri raccogliere elementi validi per accertare le cause dell’incendio.