Turista si trancia dito per aprire la sdraio

Disavventura per una donna in una spiaggia di Gliaca di Piraino, immediato l’intervento dei soccorsi ed il trasferimento al “Cannizzaro” di Catania

GLIACA DI PIRAINO (MESSINA) – Si trancia un dito per aprire una sdraio e rischia di morire dissanguata, è successo ad una turista in vacanza sulla spiaggia di Gliaca di Piraino, in provincia di Messina. Nel tentativo di aprire una sdraio, la donna si è letteralmente tranciata un dito, rimasto incastrato nel meccanismo di regolazione dello schienale della sdraio. Alcuni testimoni e bagnanti vicini, che hanno assistito alla scena, hanno cercato di dare un primo soccorso alla donna che in poco tempo si è ritrovata in una pozza di sangue.

Immediato l’arrivo di un’ambulanza del “118” che ha poi richiesto l’intervento dell’elisoccorso atterrato nel campo sportivo di Brolo. La sfortunata bagnante è stata trasportata di urgenza all’ospedale “Cannizzaro” di Catania nel tentativo di evitare la perdita del dito della mano sinistra.