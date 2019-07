La verità di Carola: “Non volevo colpirli”

Agrigento. Interrogatorio di garanzia per il comandante della Sea Watch che sta raccontando ai giudici la sua versione dei fatti: “Credevo che la motovedetta si spostasse”. Domani la decisione

AGRIGENTO – “Credevo che la motovedetta si spostasse, non volevo colpirli”. Lo ha detto, durante l’interrogatorio, il comandante della Sea Watch, Carola Rackete, al giudice per le indagini preliminari Alessandra Vella. L’aula 9 del Tribunale di Agrigento è presidiata dalle forze dell’ordine, ma non c’è alcun problema d’ordine pubblico.

Capelli raccolti, maglietta e pantaloni neri, Carola Rackete, la capitana della nave Sea Watch, si è concessa un bicchiere d’acqua durante la pausa dell’udienza nel Tribunale di Agrigento per la convalida dell’arresto. E’ finita dopo circa 3 ore l’udienza di convalida, davanti al gip Alessandra Vella. L’ordinanza sarà emessa domani. La trentunenne tedesca resta, intanto, agli arresti domiciliari in un’abitazione privata di Agrigento. I reati contestati, lo ricordiamo, sono rifiuto di obbedienza a nave da guerra, resistenza o violenza contro nave da guerra e navigazione in zone vietate.

STRISCIONE PRO CAROLA. Uno striscione con la scritta “Standing by your side Carola” (Siamo al tuo fianco Carola, ispirato a una canzone di Celine Dion) è stato affisso all’ingresso del tribunale di Agrigento, dove è in corso l’interrogatorio di convalida dell’arresto di Carola Rackete, da alcuni agrigentini.

“Penso che l’ignoranza vada gestita e la gente vada educata – ha detto Angelo Concilio, uno dei cittadini che si trova davanti al Tribunale – Se c’è questo clima, probabilmente, c’è un fallimento da parte delle nostre istituzioni sull’educazione, sulla cultura dell’accoglienza. Capisco che i problemi sono tanti, che lavoro non ce n’è per nessuno – ha aggiunto – ma non si fa leva sull’emotività di un popolo per alimentare disparità razziale”.