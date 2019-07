Messina, la bomba non fa più paura

MESSINA – Sono terminate alle 11.02, mezz’ora prima del previsto, le operazioni per il disinnesco della bomba della Seconda guerra mondiale rinvenuta in un cantiere della nuova via Don Blasco; quasi 4mila le persone evacuate, zona rossa individuata nel raggio di 400 metri dall’ordigno.

Le operazioni di rimozione hanno preso il via all’alba, ma da ieri sera è stata interrotta la fornitura del gas. I residenti in zona rossa hanno lasciato le rispettive abitazioni e si sono trasferiti per lo più da parenti, amici o addirittura hanno optato per un bagno rinfrescante sul litorale. Per chi ha lasciato casa il Comune, su disposizione della Prefettura, ha garantito l’ospitalità in strutture comunali, quali la sede municipale, il Palacultura e due scuole (Manzoni e Tommaseo).