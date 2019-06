L’incidente è avvenuto sulla Diramazione A18 in prossimità dello svincolo di Canalicchio, indagini in corso della Polstrada

CATANIA – Un uomo di 48 anni, di cui però non sono state fornite le generalità, è morto nel primo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto tra un’auto ed una motocicletta nella galleria “Canalicchio” lungo il tratto dell’A18 “Diramazione di Catania” al km 1,5, nella carreggiata in direzione Catania centro. Il traffico veicolare è stato deviato da personale dell’Anas. Indagini sono in corso da parte della Polizia stradale che al momento mantiene il massimo riserbo.

