Via Re Martino, lavori dall’8 luglio

Aci Castello, si cerca di accelerare i tempi per riaprire l’importante arteria in un paese già alle prese con i lavori per la realizzazione del collettore fognario

ACI CASTELLO (CATANIA ) – Dovrebbero iniziare lunedì 8 luglio i lavori in via Re Martino, ad Aci Castello, per cercare di ripristinare il transito nell’importante arteria, sprofondata il 7 giugno scorso al passaggio di un autobus dell’Amt.

La conferenza dei servizi indetta dal Genio civile di Catania con la partecipazione del sindaco, Carmelo Scandurra, dei funzionari dei tecnici comunali ed i rappresentanti dell’azienda del gas, ha portato ad una velocizzazione dell’iter procedurale per cercare di limitare i disagi legati alla circolazione stradale. Inizialmente dovranno essere spostati i tubi del gas, poi si lavorerà alla messa in sicurezza del torrente S. Antonio ed al conseguente “scavernamento” del corso d’acqua dovuto a cedimenti strutturali delle sponde. I lavori avranno inizio l’8 luglio, ma al momento non è stata indicata una data di chiusura. Di sicuro sarà un’estate difficile sul fronte della viabilità, visto che bisogna fare i conti con i lavori per il collettore fognario.