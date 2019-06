Troppo nervoso: in fumo 2.000 dosi

Gravina di Catania: lo fermano per un controllo, in macchina mezzo chilo di marijuana

GRAVINA (CATANIA) – Viaggiava in macchina con mezzo chilo di marijuana. I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato un pusher di 47 anni fermato per un controllo mentre a bordo di una Volkswagen Golf percorreva via Salvatore Quasimodo.

L’eccessivo nervosismo ha insospettito i militari, che perquisendo l’auto hanno trovato una busta di plastica con la droga. In casa del 47enne poi sono saltati fuori un bilancino elettronico di precisione e il materiale comunemente utilizzato per confezionare le dosi (ne avrebbe ricavate almeno 2.000). Il pusher è stato relegato agli arresti domiciliari.