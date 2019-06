Rapine violente a corrieri, fermati 2 catanesi

CATANIA – I carabinieri di San Giovanni La Punta hanno arrestato i catanesi Angelo Parisi, 50 anni, Stefania Annino, 36, e Domenico Spadaro, 44, ritenuti responsabili di diverse rapine a corrieri.

Sono quattro gli episodi contestati. Tre dei quali sono i seguenti.

San Giovani La Punta (CT) 29.11.2018 – La donna del gruppo mettendo a disposizione dei complici una Volkswagen Polo li ha accompagnati nella fase del pedinamento di un dipendente della ditta di distribuzione di generi alimentari all’ingrosso denominata “B&B Fond Service S.r.l”. Il gruppo lo ha spinto all’interno di un furgone, minacciandolo e costringendolo a consegnare l’incasso di 603 euro.

Catania 6.11.2018 – Stessa procedura con due dipendenti della società di distribuzione alimenti “Unigroup”. Colpo fallito perché i malcapitati, più volte rapinati, erano riusciti a nascondere bene all’interno del furgone il denaro incassato.

Catania nel corso del 2017 – Con il medesimo modus operandi il gruppo ha preso di mira per ben due volte lo stesso dipendente della ditta di distribuzione di alimenti “Pellegrino”, minacciato e picchiato a scopo di rapina prima che potesse consegnare della merce in via Palermo. L’uomo, seppur ferito, in entrambi gli assalti non ha consegnato il denaro che aveva nascosto all’interno del furgone, costringendo i malviventi a fuggire via senza bottino.

I militari dopo avere ricevuto la denuncia della vittima della rapina avvenuta il 29 novembre 2018 hanno ricostruito con estrema meticolosità tutti i movimenti dei tre e alla fine li hanno identificati.