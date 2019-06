PATERNO’ (CATANIA) – I carabinieri di Paternò hanno arrestato il 27enne Marco Di Leo, già detenuto ai domiciliari per reati in materia di droga. Hanno sorpreso il giovane pusher mentre da casa calava le dosi di stupefacente all’interno di un tipico cestino siciliano in vimini, che gli affezionati clienti in strada prelevavano in cambio di denaro. Notati i carabinieri in strada, intenti a fermare i due acquirenti, lo spacciatore è rientrato in casa per prendere una busta di plastica e lanciarla dal balcone, in direzione di un immobile semidiroccato attiguo al proprio. Busta recuperata immediatamente. In casa Di Leo aveva altra marijuana.