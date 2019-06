Dissesto, il “Salva Catania” è legge

“Le norme per salvare Catania dal dissesto finanziario in cui ci è stata consegnata, sono diventate legge dello Stato. Un’emozione grandissima, un fatto di straordinaria importanza frutto di interlocuzione serrata, durata un anno, con il governo e il parlamento nazionale a cui va riconosciuto il merito di avere ascoltato le nostre richieste, anteponendo gli interessi della città a quelli di schieramento politico o di appartenenza partitica.

Grazie a un lavoro costante e concreto messo in campo insieme al vice sindaco Roberto Bonaccorsi, al solo scopo di promuovere le esigenze del Comune nei ministeri e nelle sedi parlamentari, Catania può guardare al futuro con serenità, dopo il buio in cui era stata relegata per le scelte sbagliate del passato. Si apre adesso una fase nuova per la città, che affronteremo con entusiasmo e passione, ma anche rigore e risolutezza, per dare alla cittadinanza quello che gli spetta in termini di servizi, eliminando sprechi e inefficienze, continuando ad amministrare la nostra Catania con una rinnovata scelta d’amore”. Lo ha detto il sindaco, Salvo Pogliese, commentando la votazione definitiva al Senato della legge di conversione del Decreto legge Crescita. Domani alle 11 convocata una conferenza stampa per illustrare la definitiva approvazione del “Salva Catania”.